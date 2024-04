Blitz und Donner: Kärntner Wetter wird bald ungemütlicher

Nachdem der April in der ersten Hälfte Temperaturrekorde geknackt hat, ist es in der zweiten Hälfte mit den Temperaturen wieder etwas nach unten gegangen. Schlussendlich hatte der April wettertechnisch, wie er eben so will, so einiges zu bieten. Doch auch der Mai startet durchaus spannend.

Ausgedehnte Wolkenfelder ziehen ins Land

Während es aktuell nämlich noch sonnig, trocken und sehr warm ist, ändert sich das spätestens in der Nacht auf Donnerstag in Kärnten dann wieder. „Am Mittwoch ist es zunächst noch sonnig, von Süden kommen allerdings schon bald ausgedehnte Wolkenfelder ins Land. In Oberkärnten gibt es dann auch schon erste Schauer“, weiß Meteorologe Andreas Mansberger von der „GeoSphere Austria“ im Gespräch mit 5 Minuten. Gegen Abend hin könnte es dann auch im Osten Kärntens immer häufiger regnen. Auch die Temperaturen gehen schon leicht zurück.

Kärnten startet am Donnerstag unbeständig in den Tag

Am Donnerstag startet Kärnten dann aber unbeständig und grau in den Tag. Viele Regenschauer, „vereinzelt mit Blitz und Donner“, wie die „GeoSphere Austria“ erklärt, wird es im ganzen Land geben. In Unterkärnten habe man am Nachmittag dann aber durchaus auch Chancen auf „längere sonnige Phasen“, in Oberkärnten würden ab Nachmittag die Schauer nachlassen, so Mansberger. Die Maximaltemperaturen werden dann „nur noch“ 18 Grad betragen, während es am heutigen Dienstag, den 30. April, noch 25 Grad und mehr hatte.

20 bis 40 Liter können lokal fallen

Die Temperaturen werden jedenfalls auch in den Folgetagen bis zumindest inklusive Sonntag in diesem Bereich zwischen 17 und 20 Grad bleiben. Das Wetter wird ebenfalls unbeständig und schaueranfällig bleiben, wenn auch die ganz großen Regenmengen wohl nicht mehr dabei sein werden. Lokal können in diesen Tagen „durchaus 20 bis 40 Liter Regen fallen“. „Da es auf einen längeren Zeitraum aufgeteilt ist, stellt es aber kein großes Problem dar“, beruhigt Mansberger.