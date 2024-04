Regenschutz nicht vergessen: So wird das Wetter in der Steiermark

Veröffentlicht am 30. April 2024, 17:22 / ©5 Minuten

Die weiteren Tage versprechen eine Mischung aus Regen und Sonnenschein, wobei das Wetter insgesamt schwül und unbeständig sein wird. „Das Wetter bleibt wechselhaft, aber die Temperaturen werden nicht allzu kalt sein. Es ist es ratsam, bei Wanderungen oder Outdoor-Aktivitäten einen Regenschutz dabei zu haben, da es zu Regenschauern kommen kann“, sagt die GeoSphere Austria gegenüber 5 Minuten.

Es wird kälter und unbeständiger

Die Temperaturen werden im Vergleich zu den vorherigen Tagen zurückgehen und es wird deutlich kälter sein. Waren es am Dienstag, 30. April, in Graz noch Sommertemperaturen um die 25 Grad Celsius, liegen die Höchstwerte in den kommenden Tagen hier voraussichtlich zwischen 18 bis 20 Grad Celsius.