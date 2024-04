Brutalo-Attacke in Wolfsberg: Kärntner (45) in Tiefschlaf versetzt

Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde am 20. April gegen 5.30 Uhr ein 45-jähriger Wolfsberger nach einem Lokalbesuch in Wolfsberg brutal zusammengeschlagen. Wie die Polizei nun berichtet, hatte man aufgrund fehlender Zeugen erst gedacht, der Mann sei gestürzt. Passanten hatten jedenfalls die Rettungskette in Gang gesetzt, der 45-Jährige wurde schwer verletzt und musste in Tiefschlaf versetzt werden.

21-Jähriger ist geständig

Erst nach Auswertung von Videoaufzeichnungen sah man, was tatsächlich geschehen war und konnte den Täter ausforschen, so die Polizei weiter. Bei diesem handelt es sich um einen 21-jährigen, amtsbekannten Deutschen. Dieser ist zur Tat geständig. Er wurde nun festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht. Weitere Ermittlungen werden aktuell noch geführt.