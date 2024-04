Katze „Lucy“ soll durch ein Luftdruckgewehr verletzt worden sein

Im Laufe des Montags, 29. April 2024, brachte eine Tierbesitzerin ihre Katze „Lucy“ für eine Untersuchung in die Tierklinik Leoben, nachdem diese mit ihrer rechten Vorderpfote nicht mehr auftreten konnte. Dabei konnten zwei Projektile (eines in der Pfote, eines im Bauchraum) am Röntgenbild festgestellt werden. Die Tat dürfte sich in der Zeit von Montag, 22. April bis Sonntag, 28. April, im Bereich Traidersbergstraße – Hammergasse in Sankt Peter-Freienstein ereignet haben. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Eisenerz unter 059-133-6321 entgegengenommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.04.2024 um 18:45 Uhr aktualisiert