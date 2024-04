Red Bull Ring: Kickoff für den KTM Junior Cup 2024

Die erste Runde des KTM Junior Cup findet vom 3. bis 5. Mai am Sachsenring in Deutschland statt.

15 junge Zweirad-Talente aus Deutschland, Österreich und Tschechien mit Riding Coach Lukas Tulovic trafen sich am Red Bull Ring. Die Junioren im Alter zwischen 13 und 21 Jahren testeten ihre Motorräder und bereiteten sich auf die kommenden Rennen vor.

Die erste Runde des KTM Junior Cup findet vom 3. bis 5. Mai am Sachsenring in Deutschland statt. Dabei werden die Talente in freien Trainings, Qualifying und zwei Rennen ihr Können unter Beweis stellen. Als Gaststarter wird Phil Urlaß (DE) am Rennen teilnehmen.

Talente aus Deutschland, Österreich und Tschechien

Insgesamt treten acht Nachwuchstalente aus Deutschland, sechs aus Österreich und ein Fahrer aus Tschechien an. Rund ein Viertel des Starterfelds ist weiblich. Mit Luna Köckritz, Carolin Peterson, Amy Zmarzly und Smilla Göttlich gehen vier Juniorinnen in die Saison. Aufgrund ihres Alters kann Smilla Göttlich erst ab der zweiten Runde in Oschersleben teilnehmen.

©M. Jurtin Insgesamt treten sechs Nachwuchstalente aus Österreich an.

Der Rennkalender umfasst fünf Veranstaltungen: Runde 1: 3. bis 5. Mai 2024, Sachsenring (DE)

Runde 2: 31. Mai bis 2. Juni 2024, Oschersleben (DE)

Runde 3: 21. bis 23. Juni 2024, Most (CZ)

Runde 4: 30. August bis 1. September 2024, Nürburgring (DE)

Runde 5: 20. bis 22. September 2024, Hockenheimring (DE)

