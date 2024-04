Neues System soll Sammeltaxi „GUSTmobil“ ablösen

Veröffentlicht am 30. April 2024, 19:42 / © Holding Graz/Kernasenko

Eigentlich läuft das Sammeltaxi-System mit dem heutigen 30. April aus, die Holding Graz sorgte aber mit einer kurzfristigen Vertragsverlängerung dafür, dass man es bis Ende Juni nutzen kann. Ab 1. Juli gibt es ein neues Sammeltaxi in Graz und Umgebung. Was dessen Nutzer erwartet? „Eine Prise Zeitgeist, erweiterte Betriebszeiten und eine verbesserte Servicequalität“, verrät die Holding Graz. Bis es so weit ist, verkehrt aber noch das bisherige System – auch beim Schienenersatzverkehr der Linie 5.