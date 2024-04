Schwer verletzt: Auto prallt gegen Baum und überschlägt sich

Am Dienstagnachmittag, den 30. April 2024, wurde die Berufsfeuerwehr Graz, um 13.29 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person nach Graz Andritz alarmiert. In der Andritzer Reichsstraße kam ein Auto von der Fahrbahn ab, kollidierte daraufhin mit einem Baum und überschlug sich anschließend. In weiterer Folge kam das Auto auf einer Wiese am Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrzeuglenker wurde in dessen Fahrzeug eingeklemmt.

Notfallmedizinische Betreuung

Bei der Ankunft der Berufsfeuerwehr Graz an der Einsatzstelle war das Rote Kreuz und die Polizei bereits vor Ort und der bewusstlose Fahrzeuglenker bereits durch Ersthelfer aus dessen Fahrzeug befreit. Aufgrund der schweren Verletzungen musste der verunfallte Fahrzeuglenker noch am Unfallort notfallmedizinisch durch das Rote Kreuz und den Notarzt behandelt werden. Nach Absicherung der Einsatzstelle wurde das verunfallte Fahrzeug gesichert, ein dreifacher Brandschutz aufgebaut und das Rotes Kreuz bei der notfallmedizinischen Behandlung unterstützt.

Ins Krankenhaus eingeliefert

„Der Lenker erlitt lebensgefährliche Verletzungen“, berichtet die Polizei Steiermark. „Nach erfolgreicher Reanimation wurde der Mann mit lebensbedrohlichen Verletzungen in das Landeskrankenhaus Graz gebracht“. Das Unfallfahrzeug wurde nach der Freigabe der Polizei wieder auf die Räder gestellt sowie erforderliche Sicherungsarbeiten für dessen Abtransport durchgeführt. Anschließend erfolgte der Abtransport durch ein Abschleppunternehmen. Durch den Verkehrsunfall kam es in der Andritzer Reichsstraße stadteinwärts und stadtauswärts zu geringen Verkehrsbehinderungen. Die Berufsfeuerwehr Graz stand mit 3 Fahrzeugen und 15 Mann im Einsatz.

©BF-Graz | Der Lenker ist schwer verletzt. ©BF-Graz | Der Lenker ist schwer verletzt. ©BF-Graz | Der Lenker ist schwer verletzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.04.2024 um 20:38 Uhr aktualisiert