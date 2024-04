Schockmoment auf der Straße: Motorrad-Lithiumbatterie in Flammen

Veröffentlicht am 30. April 2024, 20:38 / ©pixabay.com

Am 30. April 2024 gegen 8.30 Uhr geriet bei einem Motorrad eine Lithiumbatterie in Brand. Der 44-jährige Lenker hatte das Fahrzeug zuvor nach einem technischen Defekt in einer Pannenbucht zum Stillstand gebracht. Sogleich sei Rauch aus dem Motorraum aufgestiegen und er habe die Batterie abgeklemmt und sich vom Gefährt entfernt. Die alarmierte Feuerwehr Bregenz-Vorkloster konnte die Batterie rasch löschen. Es wurden keine Personen verletzt oder gefährdet. Lediglich die Batterie wurde beschädigt.