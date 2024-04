Feiertagswetter: Sonnige Phasen im Norden, lokale Regenschauer im Süden

Am Feiertag, 1. Mai, zeigen sich südlich des Alpenhauptkammes sowie im Südosten Österreichs bereits am Vormittag kompaktere Wolken, die den Sonnenschein ablösen und zunächst lokale Regenschauer, gelegentlich auch einzelne Gewitter, mit sich bringen. Diese Niederschläge intensivieren sich bis zum Abend.

Im Norden noch sonnig

Weiter nördlich und östlich präsentiert sich das Wetter noch einmal sonnig. Jedoch werden auch in Teilen Niederösterreichs und dem Burgenland im Laufe des Tages von Süden her dichtere Wolken erwartet, die den Sonnenschein allmählich beeinträchtigen. Dennoch bleibt es bis zum Abend größtenteils trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig, entlang der Alpennordseite sowie im Osten auch lebhaft bis stark, aus Ost bis Süd. Die Temperaturen liegen am Morgen zwischen 3 und 14 Grad und steigen am Nachmittag auf 18 bis 27 Grad, wobei die höchsten Werte an der föhnigen Alpennordseite zu erwarten sind.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.04.2024 um 21:51 Uhr aktualisiert