Motorrad in Flammen: 53-Jähriger nach Unfall in Krankenhaus geflogen

Gegen 17.20 Uhr fuhr ein 53-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Radlpassstraße (B76) von Stainz kommend in Richtung Deutschlandsberg. Zur selben Zeit wollte eine entgegenkommende 85-jährige Autofahrerin an der Kreuzung in Richtung Bad Gams auf die L643a abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der 53-Jährige von seinem Motorrad geschleudert wurde und bewusstlos auf der Straße liegen blieb. Während sein Fahrzeug rasch in Flammen aufging, wurde der Verletzte von Ersthelfern aus dem Gefahrenbereich geborgen. Er wurde mit schweren Verletzungen in das LKH Graz geflogen.

B76 bis zum Zeitpunkt der Bergung gesperrt

Die 85-Jährige blieb erlitt einen Schock und wurde mit leichten Verletzungen in das LKH Weststeiermark gebracht. Die Feuerwehren Frauental und Freidorf, ein Notarztteam, zwei Fahrzeuge der Rettung sowie mehrere Polizeistreifen standen im Einsatz. Die B76 war bis zum Zeitpunkt der Bergung der Fahrzeuge gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.