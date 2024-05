Frau stürzt bei Ausweichmanöver: Autolenker fährt einfach weiter

Am 30. April 2024, um 13.30 Uhr lenkte eine 31-jährige Österreicherin ihr Rennrad im Gemeindegebiet von Hall in Tirol, Obere Lend, in westliche Richtung. Auf Höhe Obere Lend kam der Frau ein dunkelblauer in östlicher Richtung fahrender PKW – vermutlich BMW – entgegen. Der unbekannte PKW-Lenker geriet dabei zu weit auf die Gegenfahrbahn, weshalb die Radfahrerin auszuweichen und an den rechten Fahrbahn zu fahren versuchte. Aufgrund dieses Ausweichmanövers kam die 31-Jährige zu Sturz und wurde dabei unbestimmten Grades verletzt.

Lenker fuhr einfach weiter

Der Lenker des entgegenkommenden PKW setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in östlicher Richtung fort. Die Frau begab sich nach dem Unfall selbständig zur Erstbehandlung in das Krankenhaus Hochrum. Um zweckdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall bzw. zum fahrerflüchtigen PKW an die Polizeiinspektion Hall in Tirol – Tel.Nr.: 059133 / 7110 – wird ersucht.