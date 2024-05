Frontal-Crash: Anrainer retten bewusstlosen Alkolenker aus Unfallwrack

Am 30. April 2024, kurz vor Mitternacht, fuhr ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Spittal an der Drau mit weit überhöhter Geschwindigkeit auf der B83 in Richtung Krumpendorf. In einer Kurve wollte der Lenker einen PKW überholen. Aufgrund von Gegenverkehr verriss er das Lenkrad, kam durch den Schleudervorgang linksseitig von der Fahrbahn ab und touchierte frontal einen Maschendrahtzaun und eine Baumgruppe.

Anrainer retteten bewusstlosen Lenker

Mehrere Anrainer konnten den bewusstlosen Unfalllenker aus dem Unfallauto retten und leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

21-Jähriger stark alkoholisiert

Ein durchgeführter Alkomatentest ergab eine starke Alkoholisierung. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen und er wird zu Anzeige gebracht. Die B83 musste mehrmals im Zuge der Aufräumarbeiten gesperrt werden. Am PKW entstand Totalschaden.