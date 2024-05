Radfahrer bei Kollision verletzt: Rettung im Einsatz

Veröffentlicht am 1. Mai 2024, 08:36 / ©5 Minuten

Zwei 56-Jährige fuhren mit ihren Fahrrädern am Salzkammergut Radweg in Richtung Osten. Zirka auf Höhe des Spielplatzes Rauchenbichl bemerkten die beiden Biker einen jungen Mann auf einem Scooter auf ihrer Seite des Radweges näherkommen. In Folge dessen beachteten die beiden Fahrradfahrer ihre eigene Fahrspur nicht mehr und es kam zu einer leichten Streifkollision zwischen ihnen.

Radfahrer stürzte

Durch den Zusammenstoß verriss einer der 56-Jährigen sein Fahrrad, stürzte auf die linke Seite und wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Durch das Rote Kreuz wurde der Verletzte erstversorgt und in weiterer Folge in das UKH Salzburg eingeliefert. Der Zweitbeteiligte kam bei dem Unfall nicht zu Sturz. Die beiden Alkomattests verliefen negativ. Beide Unfallbeteiligten trugen zum Zeitpunkt des Unfalles einen Fahrradhelm und verwendeten ein Fahrradlicht.