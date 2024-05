Maifeiern eskalierten: Zwei Personen mussten ins Krankenhaus

Veröffentlicht am 1. Mai 2024, 08:43 / ©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / WRK / Markus Hechenberger

Gegen 00.30 Uhr wurde die Polizei zu einem Fest in Neumarkt alarmiert. Ein 18-Jähriger gab an, nach einem Toilettenbesuch von einem 16-Jährigen grundlos mit der geballten Faust ins Gesicht geschlagen worden zu sein. Hierbei erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades, welche durch das Rote Kreuz erstversorgt wurden. Er wurde in weiterer Folge ins Uniklinikum nach Salzburg verbracht. Der Beschuldigte konnte durch die Security-Mitarbeiter angehalten, zur Ausweislegung aufgefordert und identifiziert werden. Dieser konnte jedoch noch vor dem Eintreffen der Polizei von der Tatörtlichkeit fliehen. Er wird angezeigt.

31-Jähriger am Kopf verletzt

Gegen 00.45 Uhr gerieten zwei Festbesucher auf einer Maifeierlichkeit in Rauris in Streit. Im Zuge der Streitigkeiten wurde ein 31-Jähriger von einem 27-Jährigen im Bereich des Kopfes und Gesichtes unbestimmten Grades verletzt. Der Verletzte wurde durch das Rote Kreuz zur Behandlung in das Klinikum nach Schwarzach eingeliefert.