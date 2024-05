Jugendlicher hantiert mit „Schusswaffe“ – Polizei spricht mit ihm

Die Polizei hatte am 30. April eine Schwerpunktaktion zur Bekämpfung der Jugendkriminalität.

Die Polizei hatte am 30. April eine Schwerpunktaktion zur Bekämpfung der Jugendkriminalität.

Veröffentlicht am 1. Mai 2024, 09:25

Die Linzer Polizei hat gestern am Nachmittag und am Abend, von 15 bis 23 Uhr, eine Schwerpunktaktion zur Bekämpfung der Jugendkriminalität am Urfahrer Frühjahrsmarkt durchgeführt. „Es kam dabei zu 20 Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz, wobei drei Jugendliche unter den Angezeigten waren“, heißt es seitens der Polizei nun. Ein weiterer Jugendlicher wurde außerdem wegen Urkundenfälschung angezeigt.

Viele Organstrafen wurden verfügt

Außerdem wurden auch zwei Anzeigen an Gewerbetreibende erstattet, weil diese Richtlinien der Gewerbeordnung missachtet hatten. Weiters wurden 14 Jugendliche angezeigt, weil sie unerlaubt Tabakwaren besaßen und einer, weil er die öffentliche Ordnung störte. Zudem wurden 14 Organstrafen verfügt, weil Jugendliche Tabakwaren bei sich hatten, eine, weil sich ein Jugendlicher aggressiv gegenüber den Polizisten verhielt und eine, weil ein Jugendlicher eine Anstandsverletzung beging.

Jugendlicher hantierte mit „Schusswaffe“

Ein Jugendlicher hat auch mit einer vermeintlichen Schusswaffe hantiert – sie entpuppte sich schließlich aber als Spielzeugpistole. Mit ihm haben die Beamten ein „Normverdeutlichungsgespräch“ geführt. Zwei abgängige Minderjährige und ein Volljähriger wurden zu ihrer Unterkunft zurückgebracht. „Insgesamt wurde die Identität von 124 Personen, davon 59 Jugendlichen, festgestellt, 26 Gramm Cannabis und drei Joints sichergestellt, 17 E-Zigaretten, fünf Packungen Zigaretten und eine Packung Nikotinbeutel abgenommen“, so die Polizei abschließend.