Einkaufen am 1. Mai: Welche Geschäfte haben heute offen?

Einige Geschäfte haben in Österreich auch am 1. Mai geöffnet.

Eigentlich ist der 1. Mai der „Tag der Arbeit“, die meisten Österreicher haben allerdings frei, der Großteil der Geschäfte sind geschlossen. Dennoch haben einige wenige auch am heutigen Feiertag in Österreich geöffnet. Vor allem die Spar- und Billa-Märkte halten teilweise die Stellung.

Diese Spar-Märkte sind in der Österreich am 1. Mai geöffnet: Steiermark: Leoben, Bahnhofplatz 4

Großpesendorf, Nummer 41

Graz, Puchstraße 164

Graz Hauptbahnhof, Europaplatz 6

Graz-Feldkirchen Flughafen, Flughafenstraße 51 Wien: Wien, Brünner Straße, Klinik Floridsdorf

Wien, Währinger Gürtel, AKH Oberösterreich: Grieskirchen, Landl-Platz 2

Linz Hauptbahnhof, Bahnhofsplatz 3 bis 6 Kärnten: Kremsbrücke, Nummer 28

Sirnitz, Nummer 5 Tirol: Innsbruck Klinik, Anichstraße 35 Salzburg: Salzburg Mozart Geburtshaus, Getreidegasse 9

Salzburg Hauptbahnhof, Südtirolerplatz 1

Maria Schmolln, Nummer 5

Diese Billa-Märkte haben in Österreich am 1. Mai geöffnet: Kärnten: Mallnitz, Stappitz 159

Bad Kleinkirchheim, Dorfstraße 44

Patergassen, Wiedweg 45

Afritz, Millstätter Straße 103

Treffen bei Villach, Seespitz/Eichrainweg 1

Krumpendorf, Hauptstraße 221

Kötschach-Mauthen, Kötschach 550

Gmünd, Holztratte 30

Millstatt, Aribonenstraße 281

Seeboden, Hauptstraße 125

Reifnitz, Kotschatstraße 1

Klagenfurt, Wörthersee Süduferstraße 60

Schiefling am See, Keutschacher Straße 28

Techelsberg, Töschling 155

Pörtschach, Hauptstraße 202

Egg am Faaker See, Egger Seeuferstraße 5

Bodensdorf, Bundesstraße 38

Velden, Gendarmerieplatz 3

Eberndorf, an der Bundesstraße 3

St. Kanzian, Klopeiner Straße 24

Kühnsdorf, Seebach 37

Arnoldstein, Kärntner Straße 71

Finkenstein, Faaker See Straße 5

Klagenfurt, Hauptbahnhof Wien: Wien, Neuer Markt 17/Herrnhuterhaus

Wien, Wiedner Gürtel 13

Wien, Europaplatz 1 bis 3

Wien, Praterstern

Wien, Jul.Tandler Platz 3

Wien-Flughafen Terminal 1, Terminal 3 und GST. 611/1 Salzburg: Salzburg, Kaigasse 32

Salzburg, Griesgasse 19 bis 21

Auch einige Bäckereien und Tankstellenshops haben geöffnet

Zusätzlich zu diesen Geschäften haben aber auch noch einige Tankstellenshops und Bäckereien geöffnet. Sowohl Billa als auch Spar betreiben in ganz Österreich verteilt viele Tankstellen-Shops, in denen man in der Regel an jedem Tag der Woche auch einkaufen kann. Die Öffnungszeiten der Bäckereien und Tankstellen-Shops erfahrt ihr auf den jeweiligen Homepages.