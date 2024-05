Zehn Stipendien für die Kärntner Tourismusschule werden vergeben

Veröffentlicht am 1. Mai 2024, 12:20 / ©KTS Villach

Auch heuer werden vom Land Kärnten wieder zehn Stipendien für eine Ausbildung an der Kärntner Tourismusschule vergeben. Sieben sind für die fünfjährige höhere Lehranstalt und drei für das Kolleg vorgesehen. Heuer neu ist, dass eine Förderung auch ohne Internatsunterbringung möglich ist.

Jungen Menschen Tourismusausbildung ermöglichen

Jungen Menschen soll dadurch eine Tourismusausbildung an der Kärntner Tourismusschule ermöglicht werden, während die Eltern entlastet werden. „Es freut mich daher außerordentlich, dass durch die Unterstützung des Tourismusreferates des Landes auch heuer wieder zehn Stipendien für unsere Ausbildungswege vergeben werden können und so weiteren Schülern der Einstieg in eine aufregende, spannende und ganz besondere Laufbahn ermöglicht wird“, betont KTS-Direktorin Birgit Pipp abschließend. Alle Details zur Bewerbung gibt es online.