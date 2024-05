Tag der Arbeit: Steirische SPÖ lädt zu Veranstaltungen am 1. Mai

Landesparteivorsitzender Anton Lang hat erst am klassischen Maiaufmarsch mit anschließender Maifeier am Grazer Hauptplatz und anschließend an der Maifeier in Leoben teilgenommen.

Arbeiten für eine Steiermark, in der es allen gut geht

Lang hat in seiner Rede einerseits auf die Verbesserungen verwiesen, die im Laufe der Regierungsperiode für die Steirer umgesetzt worden sind und außerdem den Führungsanspruch der SPÖ auf allen politischen Ebenen bekräftigt: „Wer Politik seriös betreibt, kann das Leben der Menschen jeden Tag ein bisschen besser machen. Uns stehen im heurigen Jahr einige entscheidende Wahlen bevor und es zeigt sich ganz klar: Dort, wo die Sozialdemokratie regiert, werden Maßnahmen umgesetzt, die das Leben der Bevölkerung einfacher machen. Darum braucht es auf europäischer Ebene dringend eine starke sozialdemokratische Vertretung. Auch auf Bundesebene wird es höchste Zeit, dass so wie in der Steiermark Politik im Interesse der Bürgerinnen und Bürger gemacht wird und endlich wirksame Maßnahmen gegen die Teuerung gesetzt werden. Und zum Jahresende bin ich bereit, nach der Landtagswahl in der Steiermark noch mehr politische Verantwortung zu übernehmen. Für eine gerechte Steiermark, in der es allen gut geht.“