Seilbergung im steilen Gelände: 33-Jähriger bei Forstunfall verletzt

Ein 33-jähriger Forstarbeiter aus Bosnien führte am 01. Mai gegen 12.50 Uhr gemeinsam mit einem 55-jährigen Arbeitskollegen Holzschlägerungen in einem Wald in Friesach im Bezirk St. Veit an der Glan durch. Der 33-Jährige wollte bei einem Baum, der wegen starken Windes entwurzelt wurde, den Wurzelstock schneiden. Beim Durchschneiden stand dieser unter Spannung und fiel dem 33-Jährigen gegen den rechten Oberschenkel. Dabei wurde er verletzt. Nach einer Seilbergung im steilen Gelände wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber C11 ins UKH Klagenfurt geflogen.