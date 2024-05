Wiesenbrand am Kuhriegel: Fahndung nach Brandstiftern läuft

Am 1. Mai gegen 16.30 Uhr lösten vier bisher unbekannte Jugendliche (zwei Burschen und zwei Mädchen) durch Hantieren mit einem sogenannten Minibunsenbrenner am Aussichtsplatz „Kuhriegel“ nordöstlich des Steinbruchweges, Gemeinde Friesach, einen Wiesenbrand aus. Durch den böigen Wind breitete sich dieser auf ein Ausmaß von ca. 200 bis 300 Quadratmetern aus. Durch das rasche Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehren Friesach, St. Salvator und Zeltschach, die mit sieben Fahrzeugen und 50 Mann im Einsatz waren, konnte der Wiesenbrand rasch unter Kontrolle gebracht und um 17.50 Uhr „Brand aus“ gegeben werden. Durch den Brand waren keine Personen gefährdet und es entstand kein Sachschaden. Bei den Ermittlungen am Brandort konnte von den Beamten der Polizeiinspektion Friesach ein Minibunsenbrenner aufgefunden sowie zwei Zeugen ermittelt werden, welche die vier unbekannten Jugendlichen am Brandort wahrgenommen haben. Eine örtliche Fahndung verlief vorerst negativ, weitere Ermittlungen werden geführt.