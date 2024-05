Finger von Ehemann geriet in Getreidemühle – Gattin fuhr Mann ins Krankenhaus

Veröffentlicht am 1. Mai 2024, 19:39 / ©darya sannikova/pexels

Während der 58-Jährige allein landwirtschaftliche Tätigkeiten in seinem Wirtschaftsgebäude durchführte, geriet sein Finger in den laufenden Keilriemen einer elektrischen Getreidemühle. Dadurch zog er sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. „Er wurde von seiner Frau mit dem Pkw zur Ortsrettungsstelle Kötschach-Mauthen gebracht, von wo aus er nach der Erstversorgung vom Notarzthubschrauber C7 in das BKH Lienz geflogen wurde,“ heißt es seitens der Polizei.