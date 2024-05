Autobrand: Tiefgarage in Innsbruck unbenutzbar

Am 1. Mai 2024 gegen 20.50 Uhr geriet in einer Tiefgarage in Innsbruck ein Auto in Vollbrand und es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck (7 Fahrzeuge/18 Einsatzkräfte) und die Freiwillige Feuerwehr Reichenau (3 Fahrzeuge/21 Einsatzkräfte) konnten das Feuer schließlich unter Einsatz von schwerem Atemschutz löschen.

Möglicherweise waren Arbeiten am Auto Grund für den Brand

Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurden am Fahrzeug durch einen 24-jährigen Bulgaren verschiedene Arbeiten durchgeführt und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Brand aufgrund der Arbeiten ausgebrochen ist. Weitere Erhebungen zur Brandursache sind im Gange. Es wurden keine Personen verletzt, am Pkw entstand Totalschaden und am Gebäude entstand Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe. Die Tiefgarage ist bei auf weiteres nicht benutzbar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.05.2024 um 06:18 Uhr aktualisiert