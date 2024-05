KinderMusikUni: Am 3. Mai geben die Kinder den Ton an

In der KinderMusikUni, die heuer bereits zum dritten Mal stattfindet, können Kinder zwischen 5 und 10 Jahren auf vielfältige Art und Weise in die Welt der Musik abtauchen. Es werden Instrumente zum Klingen, Töne zum Schwingen und Stimmen zum Singen gebracht.

Ein bunter Programm wartet

An diesem Nachmittag bietet sich Kindern und ihren Familien die Gelegenheit, die Gustav Mahler Privatuniversität für Musik von innen zu entdecken und als aktive Teilnehmerinnen am bunten Treiben der KinderMusikUni mitzuwirken. Sie tauchen in spannende Vorlesungen ein, erleben Tonaufnahmen hautnah und nehmen an abwechslungsreichen Workshops teil. Durch diese interaktiven Angebote erhalten die Kinder nicht nur tiefe Einblicke in die facettenreiche Welt der Musik, sondern werden auch selbst zu gestaltenden Musikerinnen, die ihre neu erlernten Fähigkeiten praktisch anwenden. Von der Komponistinnen- und der Dirigentinnen werkstatt bis zur Erkundung des Tonstudios können junge Musikbegeisterte Vieles entdecken. So gilt es unter anderem das „große Rätsel der Harfe“ zu lösen und was ein Gummiringerl mit diesem Instrument zu tun haben kann. Neben der Präsentation ausgewählter Musikinstrumente, wie der Trompete, dem Akkordeon oder dem Kontrabass – die Kinder werden überrascht sein, wie viele es davon in der GMPU gibt – , warten auch die „Geheimnisse des Waldes“ auf ihre Erkundung. Dabei könnten die jungen Besucher auf den Zitherzwerg, der Hackbretthexe oder Bibi Blockflöte treffen.

Zum Abschluss gibt’s „die Zauberflöte“

Den im wahrsten Sinne des Wortes „zauberhaften“ Abschluss der KinderMusikUni bildet eine verkleinerte Version der „Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus im Großen Saal des Konzerthauses. Hier schlüpfen Studierende in Kostüme und erzählen die Geschichte des Prinzen Tamino, der auf eine abenteuerliche Reise geht, um Prinzessin Pamina zu retten. Es ist eine herzliche Wanderung durch eine wunderbare Welt voll Musik, Magie und Abenteuer ein und freuen sich darauf, mit euch gemeinsam diese magische Oper zu erleben.

KinderMusikUni 2024 Datum: Freitag, 3. Mai 2024

Uhrzeit: 14.30 bis 18 Uhr

Ort: Gustav Mahler Privatuniversität für Musik, Mießtaler Straße 8, 9020 Klagenfurt

Der Eintritt ist frei!

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.05.2024 um 07:10 Uhr aktualisiert