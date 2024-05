50 Meter abgestürzt: Für Kletterer (56) kam jede Hilfe zu spät

Ein 56-jähriger Linzer unternahm am 1. Mai 2024 in Begleitung einer 46-jährigen Bekannten aus dem Bezirk Linz-Land eine Wanderung über die Gowilalm auf den kleinen Pyhrgas im Gemeindegebiet von Spital am Pyhrn. Beim Aufstieg gerieten die zwei Wanderer unbeabsichtigt auf den sogenannten Bad Haller Steig, welcher in Richtung des großen Pyhrgas führt. Beim Queren einer Rinne auf dem markierten Steig bemerkte die hinten gehende Begleiterin einen Steinschlag und warnte ihren Begleiter durch Zuruf. Unmittelbar darauf wurde der Mann jedoch vom Steinschlag erfasst und stürzte 50 Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände ab.

Unter Lebensgefährlichen Umständen Notruf abgesetzt

Die Frau kletterte unter Lebensgefahr zum Abgestürzten ab, wobei weiterhin Steine durch die Rinne zu Tal stürzten, und setzte den Notruf ab. Der Notarzthubschrauber holte den Abgestürzten und seine unverletzte Begleiterin mit dem Tau aus der gefährlichen Situation. Trotz Reanimationsversuchen kam für den Linzer jede Hilfe zu spät. Er verstarb an seinen schweren Verletzungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.05.2024 um 07:49 Uhr aktualisiert