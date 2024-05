Glückliches Ende: Vermisster 2-jähriger Bub wohlbehalten wiedergefunden

Am 1. Mai 2024 um 14.51 Uhr zeigte ein 46-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck via Notruf die Abgängigkeit seines 2-jährigen Sohnes an. Der Familienvater habe sich demnach mit seiner Frau und ihren vier Kindern im Alter von 2 Jahre bis 13 Jahren im Garten ihres Wohnhauses befunden. Gegen 14:15 Uhr sei sein jüngster Sohn plötzlich verschwunden. Die vorerst selbstständige Suche der Eltern und der ältesten Tochter in den angrenzenden Gärten blieb erfolglos. Nach einer halbstündigen erfolglosen Suche verständigte er dann die Einsatzkräfte.

Suchaktion war erfolgreich

Vier Polizeistreifen suchten umgehend nach dem kleinen Burschen. Um 15.15 Uhr wurde er von seiner 13-jährigen Schwester und einer Streife ca. 200 Meter von der elterlichen Wohnung entfernt unverletzt aufgefunden. Die Polizisten übergaben ihn den überglücklichen Eltern.