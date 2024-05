Wohnmobil-Abzocke: Villacher (80) verlor zehntausende Euro an Betrüger

Der 80-Jährige kontaktierte Ende April den vorgeblich in Schweden wohnhaften Verkäufer via E-Mail. Dabei vereinbarten sie, dass der Geldbetrag auf ein Treuhandkonto einer deutschen Logistikfirma überwiesen werden sollte, was der 80-Jährige auch tat. Als der Villacher eine weitere Rechnung über mehrere tausend Euro für die Versicherung des Transportes des Wohnmobils aus Deutschland erhielt, erkannte er den Betrug und erstattete am 1. Mai Anzeige. Weitere Ermittlungen erforderlich, diese werden vom Kriminaldienst des SPK Villach übernommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.05.2024 um 07:25 Uhr aktualisiert