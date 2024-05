Unfall forderte Verletzte: Auto prallte gegen Zaun und überschlug sich

Am 01. Mai 2024 gegen 23.45 Uhr ereignete sich in Nüziders ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Eine Fahrzeuglenkerin kam samt Beifahrer aus derzeit unbekannten Gründen in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun mit unmittelbar dahinter angebrachten Glaselementen. In weiterer Folge überschlug sich das Auto und kam auf einem Firmengelände in Nüziders auf dem Dach zum liegen.

Lenkerin musste befreit werden

Die Lenkerin war im Fahrzeug eingeklemmt und musste mittels Bergeschere befreit werden. Die beiden Fahrzeuginsassen sowie eine weitere Person, welche sich auf dem Firmengelände befand, wurden mit Verletzungen ubst. Grades in das LKH Feldkirch eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Am Einsatz vor Ort waren die Feuerwehren Nüziders und Bludenz, zwei NEF und drei RTW sowie die Polizei Bludenz beteiligt.