Raddemo durch die Stadt: Familien setzen sich für sichere Radwege ein

Die „Kidical Mass“ ist eine österreichweite Bewegung, welche jedes Jahr mehr Städte in Österreich erreicht. In Klagenfurt findet die Kinder- und Familien-Raddemo bereits das siebte Mal statt. Yasmin Stoderegger, die heuer das erste Mal Hauptorganisatorin der Kidical Mass ist, schildert die Sicht der Kleinsten: „Für Kinder ist es ein besonderes Erlebnis, wenn sie dank Polizeischutz sicher auf Klagenfurts Straßen radeln können, und das gemeinsam mit vielen anderen Kindern. Diese bunte Ausfahrt bleibt ihnen lange in Erinnerung und ändert nachhaltig ihre Sicht darauf, wie die Straßen in Klagenfurt aussehen könnten.“

©Radlobby

Forderungen an die Politik

Die Kidical Mass Klagenfurt erfreut sich steigender Beliebtheit, letztes Jahr waren es bereits knapp 200 Teilnehmende. Daniel Wuttej von der Radlobby weiß, wieso: „Viele Kärntner Familien versuchen, ihre Wege mit Fahrrädern und Kinderanhängern zu bewältigen. Vielerorts fehlen jedoch durchgängige, baulich getrennte Radwege und verkehrsberuhigte Zonen, wo Kinder allein oder gemeinsam mit ihren Eltern gefahrlos Rad fahren können.“ Von der Politik werden deshalb kindgerechte Radwege und Verkehrsberuhigung in den Städten gefordert.

©sabinebiedermann.com

Beginn um 14.30 Uhr

Stoderegger fasst die Eckpunkte zusammen: „Die Kinderradparade beginnt ab 14.30 Uhr am Neuen Platz und endet nach einer gemütlichen Runde durch Innenstadt und Ring im Lendhafen. Dort klingt die Versammlung mit Eis, Livemusik von Deep Rest, einem Rad-Ratespiel und einer kleinen Kundgebung aus. Alle, die die Anliegen der Familien unterstützen möchten, sind herzlich zum Mitradeln eingeladen.“