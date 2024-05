Unbekannte schnitten Maibaum um: „Das ist kein Brauchtum mehr“

Im Zuge der 1.-Mai-Feier der SPÖ Magdalensberg wurde der Maibaum am Sportplatz Deinsdorf in der Gemeinde Magdalensberg enthüllt. Die Begeisterung war groß, die Festivität ausverkauft. „Der beste Besuch, den wir je hatten. Danke allen für ihr Kommen und für die Unterstützung“, betonte Bürgermeister Andreas Scherwitzl (SPÖ). Doch nicht mal einen Tag später war die Freude wieder dahin. Denn bislang unbekannte Täter fällten den Baum in der Nacht auf den 2. Mai. „Ich erhielt in der Früh einen Anruf von einem Kollegen, der auf dem Weg zur Arbeit gesehen hatte, dass der Baum am Boden liegt“, erklärt Vizebürgermeister Albert Klemen (SPÖ) im Gespräch mit 5 Minuten. Hinweise auf die Täter gebe es bislang keine. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde bei der Polizei erstattet.

„Hat mit Brauchtum gar nichts zu tun“

Fieberhaft ist man auf der Suche nach den Tätern. „Über zweckdienliche Hinweise aus der Bevölkerung würden wir uns freuen“, betont Klemen, der kein Verständnis für die Aktion zeigt. „Den Bürgern wurde die Freude genommen, ihren Baum einen Monat lang zu bewundern.“ Auch Bürgermeister Scherwitzl betont in einem Facebookposting: „Das hat mit Brauchtum gar nichts zu tun. Das ist nur Neid und grenzenlose Dummheit. Für Hinweise sind wir dankbar.“ Ein neuer Baum soll nicht mehr aufgestellt werden.

