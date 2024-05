Mega! Ed Sheeran kommt wieder nach Österreich

Ed Sheeran kehrt wieder nach Österreich zurück! Mit Songs wie „Bad Habits“, „Shape of You“ und mehr wird der Brite seine Fans wieder begeistern. Dieses Mal zieht es den Sänger am Mittwoch, dem 14. August 2024, für seine Open Air-Show nach St. Pölten in das VAZ (Veranstaltungszentrum). Der Ticketrun startet am morgigen Freitag, dem 3. Mai, um 10 Uhr auf oeticket.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.05.2024 um 10:40 Uhr aktualisiert