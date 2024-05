Campingpreise steigen: Das sind die teuersten Pflaster in Österreich

Das Campingportal www.camping.info hat die Preise von über 20.000 europäischen Campingplätzen in 34 Ländern ausgewertet. Die Preisspanne für eine Campingnacht reicht von 13 bis 39 Euro für zwei Personen in der Hauptsaison inklusive Stellplatz, Caravan, Strom und Ortstaxe. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Campingpreise in Europa damit um 4,45 Prozent gestiegen. Das teuerste Campingland ist heuer wohl Italien (39,24 Euro). Aber auch in Kroatien (38,77 Euro), in der Schweiz (38,66 Euro) und in Österreich (36,35 Euro) müssen Camper tiefer in die Tasche greifen.

Preisanstieg in Österreich

In Österreich sei mit einem Preisanstieg von 9,67 Prozent zu rechnen. Im Bundesländervergleich sind Campingurlaube in Vorarlberg (41,09 Euro), Tirol (40,00 Euro) und Kärnten (39,20 Euro) vergleichsweise kostspieliger. Salzburg (34,77 Euro), Oberösterreich (33,67 Euro) und die Steiermark (32,00 Euro) bewegen sich im Mittelbereich. Am günstigsten campt man in den Bundesländern Burgenland (28,94 Euro) und Wien (26,50 Euro).

Spartipps vom Profi

„Insgesamt erwartet Campingurlauber ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Nicht nur inflationsbedingt, sondern auch durch die weiterhin steigende Nachfrage und das wachsende Qualitätsniveau im Campingtourismus lässt sich der Preisanstieg zum Vorjahr erklären. Wer mit kleinem Urlaubsbudget campen möchte, der sollte nach Plätzen abseits der Tourismushochburgen schauen und wenn möglich außerhalb der Hauptreisezeiten losfahren“, erklärt Maximilian Möhrle, Geschäftsführer des Reise- und Buchungsportals. Besonderer Spartipp für Camper: „Wer sich seinen Standplatz zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis sichern möchte, der sollte spätestens jetzt buchen. Spontancamper müssen im Zweifel mit höheren Preisen oder sogar mit komplett ausgebuchten Plätzen rechnen“, so Möhrle abschließend.