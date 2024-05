Wohnung in Flammen: Dramatischer Einsatz der Feuerwehr rettet 37 Leben

In den frühen Morgenstunden ist es in Wien – Währing zu einem Zimmerbrand in einer Wohnung im Erdgeschoß eines Mehrparteienwohnhauses gekommen. Zwei Personen welche sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches in der Wohnung im Erdgeschoß befanden, konnten sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch einen Sprung aus einem der Fenster retten. Durch die Brandeinwirkung war es zum Bersten eines Gangfensters der betroffenen Wohnung gekommen; Flammen schlugen in den Gangbereich und das Stiegenhaus füllte sich mit Rauch.

Flucht war unmöglich

Aufgrund der starken Verrauchung war sämtlichen Hausbewohnern eine selbstständige Flucht unmöglich. Viele Personen machten daher an den Wohnungsfenstern auf sich aufmerksam. Unter Atemschutz drangen Feuerwehrleute mit einer Löschleitung in die Wohnung ein und bekämpften den Brand. Gleichzeitig wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht und 15 Personen über diese gerettet. Von den restlichen Feuerwehrmännern wurden mehrere Atemschutztrupps gebildet und 22 Personen mit Fluchtfilterhauben über das Stiegenhaus gerettet. Einige Personen konnten nach Kontrolle durch Feuerwehrleute in ihren rauchfreien Wohnungen verbleiben und betreut werden. Sämtliche von der Feuerwehr geretteten Personen wurden an die Berufsrettung Wien übergeben. Zur Entrauchung des Objektes wurden Hochleistungslüfter eingesetzt. Anschließend waren umfangreiche Kontrollmaßnahmen in der Brandwohnung erforderlich. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen.