Feuer in Wohnhaus: Person musste mit Zwang nach außen gebracht werden

Veröffentlicht am 2. Mai 2024, 11:19 / ©Chalabala-stock.adobe.com

In der Nacht vom 1. Mai auf den 2. Mai .2024 brach aus bislang unbekannter Ursache gegen 00.30 Uhr ein Feuer in einem Wohnhaus in Blons aus. Während sich zwei Bewohner aus dem brennenden Objekt retten konnten, musste ein Besucher, welcher bei einem der Bewohner nächtigte, von den Polizeikräften mit Zwang aus dem brennenden Haus verbracht werden. Er hatte sich zuvor ein einem Raum im ersten Stock des Objekts eingesperrt.

Brandursache noch unklar

Der 28-jährige Besucher wurde in weiterer Folge mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Das Wohnhaus wurde durch den Brand komplett zerstört – derzeit sind die Brandermittler des Landeskriminalamtes Vorarlberg mit den Ermittlungen zur Brandursache beschäftigt.