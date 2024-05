Um 14,8 Prozent: Jugend-Arbeitslosigkeit in Kärnten gestiegen

Veröffentlicht am 2. Mai 2024, 11:32 / ©Felizian Krenn / 5 Minuten

Die Konjunkturschwäche machte sich im April durch einen abermaligen Rückgang der offenen Stellen sowie durch einen Anstieg der Arbeitslosigkeit um 4,9 Prozent in Kärnten bemerkbar. Es sei im Bundesländervergleich dennoch die geringste Zunahme, betont Kärntens AMS-Geschäftsführer Peter Wedenig. Der Fachmann hob zudem hervor, dass die Arbeitslosigkeit in Spittal, Hermagor und Völkermarkt sogar abgebaut werden konnte. Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen sei wieder gesunken.

Jugend-Arbeitslosigkeit gestiegen

Der Blick auf eine andere AMS-Zielgruppe sorgt jedoch für Sorgenfalten: Bei Jugendlichen bis 19 Jahre stieg die Arbeitslosigkeit um 14,8 Prozent. „Eine Zunahme um 15,8 Prozent verzeichnen wir auch bei den 20- bis 24-Jährigen“, so Wedenig. Diese Zunahme konzentriere sich vor allem auf die Bereiche Handel, Metall/Elektro und Hilfsberufe sowie auf die Bezirke Klagenfurt und St. Veit an der Glan. „Um junge Menschen zu unterstützen, setzt das AMS Kärnten deshalb weiterhin auf ein breites Paket an Auffang-, Orientierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen.“