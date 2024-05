Raser mit 183 km/h erwischt: Motorrad beschlagnahmt und Führerschein weg

Veröffentlicht am 2. Mai 2024, 11:56 / ©LPD Stmk/Makowecz

Am 1. Mai 2024 um 16.00 Uhr wurde ein 24-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Neusiedl am See durch die Polizei Purbach mit einer Fahrgeschwindigkeit von 183 km/h (nach Abzug der Eich- und Messtoleranz), anstatt den erlaubten 100 km/h, mittels Lasermessgerät gemessen.

Das Fahrzeug wurde durch die Beamten vorläufig beschlagnahmt und der Führerschein vorläufig abgenommen. Die erforderlichen Anzeigen werden erstattet.