Gmünd: Maltabrücke bald nur mehr einspurig befahrbar

„Wir legen heuer verstärkt den Fokus auf die Sanierung von Brücken in den Güteklassen 3 und 4, um zu verhindern, dass sich ihr Zustand weiter verschlechtert und dadurch noch höhere Kosten entstehen. Die Maltabrücke befindet sich bereits in Güteklasse 3 und wird nun um 700.000 Euro saniert“, erklärt Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) als zuständiger Straßenbaureferent. Die Arbeiten beginnen bereits am kommenden Montag, dem 6. Mai 2024.

Arbeiten dauern bis Mitte August

Heuer stehen rund 25 Brückenbauprojekte auf der Agenda, die Sanierung der Maltabrücke an der B99 gehört zu den größeren Projekten. Im Rahmen der Baumaßnahmen werden unter anderem Fahrbahnübergänge, Festhaltelager, Abdichtungen sowie Randbalken und Geländer erneuert. Abschließend wird die Fahrbahn neu asphaltiert. Die Arbeiten sind voraussichtlich Mitte August abgeschlossen.