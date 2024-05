„Goldene Tanne“: Villacher SPAR-Supermarkt ausgezeichnet

Am Foto: SPAR-Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch, Marktleiter-Stellvertreterin Birgit Dörfler, Marktleiter Thomas Scheiber und Paul Bacher, Geschäftsführer für SPAR Kärnten und Osttirol (v.l.)

Veröffentlicht am 2. Mai 2024, 13:53 / ©SPAR/Daniel Gollner

Im Jahr 2002 wurde der SPAR-Supermarkt in der Vassacher Straße eröffnet und 2014 modernisiert. Im vergangenen Jahr legte das Team rund um Marktleiter Thomas Scheiber noch „ein Schauferl drauf“ und konnte so die „Goldene Tanne“ gewinnen. „Ich freue mich, dass wir diese wichtige Auszeichnung gewonnen haben. Die ‚Goldene Tanne‘ ist die Belohnung für ein sehr intensives und erfolgreiches Jahr“, so Scheiber.

Strenge Bewertungskriterien

Um die „Goldene Tanne“ gewinnen zu können, muss sich ein SPAR-Standort den wirtschaftlichen Bewertungskriterien einer Jury stellen. Die Entwicklung der Frischeabteilungen – der Feinkost- sowie Obst- und Gemüseabteilungen – spielt bei der Bewertung ebenso eine Rolle wie die Reduzierung des Verderbs oder eine niedrige Fluktuation. Der SPAR-Supermarkt in der Vassacher Straße konnte in allen Punkten überzeugen und kann sich somit verdient als Siegermarkt bezeichnen.

Verleihung im Casineum Velden

Die Verleihung fand im Rahmen der traditionellen SPAR-Filialtagung im Casineum Velden statt. Marktleiter Scheiber nahm die Trophäe, stellvertretend für sein 21-köpfiges Team, gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Birgit Dörfler von SPAR-Vorstandsvorsitzenden Hans K. Reisch entgegen.

