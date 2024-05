Drama in Spittal: Mädchen (2) stürzt aus Fenster im 1. Stock

Laut erstem Ermittlungsstand der Polizei befanden sich das Kind und dessen Eltern gemeinsam in der Küche. „Dabei dürfte das Mädchen in einem unbeobachteten Moment über einen Stuhl auf den Esstisch geklettert sein, welcher direkt an dem geöffneten Fenster stand“ so die Beamten weiter. In weiterer Folge stürzte das Kleinkind durch das offene Fenster vier bis fünf Meter in die Tiefe. Nach ärztlicher Hilfeleistung durch den Notarzt wurde das verletzte Mädchen vom Rettungshubschrauber RK1 ins LKH Villach gebracht.