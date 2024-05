Kärntner Tankstellenbetreiber schlitterte in die Pleite

Wie am Donnerstag bekannt wurde, ist über Gläubigerantrag ein Konkursverfahren über den Betreiber der JET-Tankstelle an der Miegerer Straße in Ebenthal am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Weder dem KSV1870 noch dem AKV EUROPA liegen derzeit Informationen über das Vermögen oder die Schulden vor. Unklar ist auch, ob von der Insolvenz Dienstnehmer betroffen sind. Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 28. Mai 2024 angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Axel Seebacher, Rechtsanwalt bestellt.