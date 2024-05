Im Auto eingesperrt: 28-Jähriger wollte Taxi nicht bezahlen

Ein 28-jähriger tschechischer Lkw-Fahrer ließ sich am 2. Mai 2024 um 3.30 Uhr von einem Taxi ohne im Besitz von Zahlungsmitteln zu sein, vom Hauptbahnhof Linz zum Pendlerparkplatz Allhaming fahren. Dort stieg er aus dem Taxi aus, sperrte sich, ohne den Fuhrlohn in Höhe von 80 Euro zu bezahlen, in seinem am Parkplatz abgestellten Auto ein und legte sich schlafen. Der 54-jährige Taxilenker aus Linz verständigte die Polizei und erstattete Anzeige. Der Beschuldigte wurde von der Polizei zur sofortigen Vernehmung auf die Dienststelle gebracht, wo er sich nicht geständig zeigte.