KTS-Schüler überzeugten mit Urban-Gardening-Kit bei Landeswettbewerb

Zehn Schüler traten beim Landeswettbewerb des Projekts „JUNIOR – Schüler gründen Unternehmen“ an und präsentierten ihre Pitches einer hochkarätig besetzten Jury. Die vorgestellten Projekte wurden von den Schülern – zusammen mit selbst ausgesuchten Lehrkräften – in die Praxis umgesetzt. Die besten drei wurden prämiert und der Gewinner erhielt ein Starterticket für den Bundeswettbewerb am 28. Mai in Wien. Der Sieger des Bundeswettbewerbes darf Anfang Juni zum Europawettbewerb nach Catania fahren.

Siegreiche Ideen

Gewinner des Junior-Wettbewerbs wurde die „Company Vi plant“ der KTS Villach, die Schüler konnten mit ihrer Idee, einem Urban Gardening Kit, überzeugen. Als Preisgeld erhielten sie 1.000 Euro von der BKS Bank AG. Der zweite Platz ging an die WIMO Klagenfurt und ihre „Company Pera“. Für ihre Idee, Taschen aus recycelten Kleidungsstücken zu entwerfen, erhielten sie 750 Euro von der Kärntner Sparkasse AG. Den dritten Platz vergab die Jury an die „Company magic mische“ des BG/BRG Mössinger, die Protein- und Vitaminpulver in Bioqualität herstellen. Sie freuten sich über 500 Euro, gesponsert vom build! Gründerzentrum Kärnten. Herwig Draxler, Geschäftsführer der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Kärnten, freut sich schon auf die Projekteinreichungen im nächsten Schuljahr: „Der Spaßfaktor und der Lerneffekt für die Schüler sind enorm. Mit diesem Projekt ist es uns gelungen, Jugendliche für wirtschaftliche Zusammenhänge zu sensibilisieren, die für die Gründung eines Unternehmens wichtig sind.“