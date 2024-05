72-Jährige verletzte sich beim Brennholzspalten schwer

Am 2. Mai gegen 10.30 Uhr spaltete eine 72-jährige Österreicherin in Kirchberg in Tirol mit einem hydraulischen Holzspalter Brennholz. Dabei geriet sie mit der Hand zwischen das Holz und den Spaltkeil, wobei sie sich schwere Verletzungen an den Fingern zuzog. Ein Angehöriger setzte einen Notruf ab. Die Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.