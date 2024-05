Kärntnerin (52) kam heim und rief sofort die Feuerwehr

Veröffentlicht am 2. Mai 2024, 16:49 / ©5 Minuten

Die 52-Jährige hatte am Donnerstagnachmittag ihr Bügeleisen eingeschaltet am Bügelbrett vergessen und verließ das Haus. „Als sie zirka 30 Minuten später wieder zurückkam, hatte das Bügelbrett bereits zu brennen begonnen“, teilt die Polizei mit. Sie reagierte geistesgegenwärtig und konnte das Feuer mit einem Handfeuerlöscher eindämmen. Die verständigte Feuerwehr Bad St. Leonhard führte die Belüftungs- und Nachlöscharbeiten durch. „Die Höhe des Sachschadens seht derzeit noch nicht fest“, so die Beamten.