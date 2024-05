Raser donnerte mit 156 km/h durch Baustellenbereich – Schein weg!

Veröffentlicht am 2. Mai 2024, 16:51 / ©5 Minuten

In einem mit 80 km/h beschränktem Baustellenbereich auf der A10 im Bezirk Spittal an der Drau kam es heute zu einer enormen Geschwindigkeitsüberschreitung, informiert die Polizei. Ein 42-jähriger Autofahrer bretterte mit einer Fahrgeschwindigkeit von 156 km/h über die Autobahn. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.