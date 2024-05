„Er wollte mich töten“: Villacherin von unbekanntem Mann attackiert

Sarah* wollte an jenem Tag nur zur Apotheke gehen, nie hätte sie sich vorstellen können, dass dieser Spaziergang zu einem einzigen Albtraum werden würde. „Ein schwarz bekleideter Mann ist an mir vorbeigegangen und hat herumgeschrien. Plötzlich ist er zurückgekommen, packt mich am Hals und drückt mich gegen eine Mauer“, erzählt die Villacherin erschüttert. „Du bist das potenzielle Opfer“, soll er ihr gesagt haben.

Passanten eilten zu Hilfe

In dem Schock und in der Todesangst wusste sie selbst die Notruf-Nummer nicht mehr. „Zum Glück haben einige Leute meine Hilfeschreie gehört.“ Vor Schmerzen lag Sarah zusammengekauert am Boden. Im nächsten Moment kam der Mann auch schon wieder zurück und schrie laut herum. „Ich glaube, er hätte mich getötet, wären die anderen Personen nicht da gewesen“, so die Villacherin.

Tatverdächtiger ist amtsbekannt

Der Tatverdächtige selbst konnte kurz nach dem Angriff von der Polizei angehalten werden. Für die Beamten war er kein Unbekannter. „Wir haben den bereits amtsbekannten Mann bei der Staatsanwaltschaft wegen Körperverletzung und im Stich lassen einer verletzten Person angezeigt“, führt Stephan Brozek vom Stadtpolizeikommando Villach auf Anfrage von 5 Minuten aus.

Schock sitzt tief

Elf Tage lang war Sarah im Krankenhaus, ein Brustwirbel wurde ihr gebrochen. Doch es ist der Schock, der ihr am meisten zusetzt. „Ich bin einfach nur entsetzt. Wie kann so etwas am helllichten Tag passieren?“ Sie möchte mit ihrer Geschichte andere nun warnen, auch tagsüber auf der Hut zu sein.

*Der Name wurde von der Redaktion geändert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.05.2024 um 17:01 Uhr aktualisiert