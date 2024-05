Alkotest positiv: Rettung weckt Lungauerin, die fährt davon

Am 1. Mai kurz vor Mitternacht fuhr die Polizei in Radstadt zu einem Auto, da dieses mitten auf der Fahrbahn stand und die Lenkerin nicht ansprechbar sein solle. Die ebenfalls verständigte Rettung fand das Fahrzeug mitten auf der Fahrbahn am Prähauserplatz vor. Die Lenkerin, eine 24-jährige Lungauerin, war am Fahrersitz eingeschlafen. Die Rettungskräfte konnten die Lungauerin durch das Rütteln am Fahrzeug aufwecken. Diese fuhr daraufhin davon. Die Polizei hielt das Auto am Stadtplatz in Radstadt auf. Ein bei der Kontrolle durchgeführter Alkotest ergab 1,54 Promille. Der Führerschein wurde abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und Anzeige wurde erstattet.