Unangemeldete Aktivisten klebten sich in Innsbruck an Straße fest

Am 2. Mai setzten sich gegen 7.40 Uhr acht Klimaaktivisten in Innsbruck auf die Fahrbahn der Grassmayrkreuzung. Vier der Personen klebten sich auf der Straße fest. Kurze Zeit später trafen die Einsatzkräfte der Polizei vor Ort ein. Der Verkehr konnte von der Polizei so umgeleitet werden, dass es nur zu geringfügigen Behinderungen des Verkehrsflusses kam und eine behördliche Auflösung der unangemeldeten Versammlung nicht sofort erfolgen musste. Gegen 9 Uhr begannen die Aktivisten, sich selbst von der Fahrbahn zu lösen. Um 09.20 Uhr war die Kreuzung wieder frei befahrbar. Eine 60-jährige Österreicherin, welche die unangemeldete Versammlung offenbar leitete, wird angezeigt.