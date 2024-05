Deutschmatura 2024: Gendermedizin, Gaming und Teresa Präauer

Veröffentlicht am 2. Mai 2024, 19:33 / ©Pixabay/stocksnap

Bei der schriftlichen Deutschmatura am 2. Mai standen den österreichischen Maturanten drei Themenblöcke zur Auswahl. Insgesamt hatten die 41.300 Jugendlichen, die heute zur Deutschmatura antraten, 300 Minuten Zeit, um zwei Texte zu verfassen. In die Bewertung der Arbeit fließen folgende Kriterien ein: Inhalt, Textstruktur, Stil und Ausdruck sowie normative Sprachrichtigkeit. Die Deutschmatura ist der einzige Teil der schriftlichen Reifeprüfung, bei dem alle österreichischen Maturanten dieselbe Aufgabenstellung bekommen.

Thema 1: Präauers „Fünf Mädchen“ & „Parkour am Denkmal“

Im ersten Themenblock musste einerseits eine Interpretation des Prosatexts „Fünf Mädchen“ der österreichischen Schriftstellerin Teresa Präauer verfasst werden, andererseits mussten die Maturanten einen Kommentar zu einem Pilotprojekt schreiben, das jungen Menschen anhand von Parkourlaufen auf Denkmälern Kultur vermitteln will.

Thema 2: Virtuelle Freiräume & Protestaktionen

Der zweite Themenblock hatte als Überthema „Gaming“. Wer diesen gewählt hat, musste zunächst eine Textanalyse zu einem Artikel aus der Tageszeitung Die Presse verfassen, worin es um den virtuellen Raum als selbst gestaltetes Paradies geht. Der zweite Arbeitsauftrag hatte virtuelle Protestaktionen zum Thema, die Schüler mussten hier einen Kommentar zu einem Artikel, in dem es um Proteste in Videospielen geht, schreiben.

Thema 3: Gesellschaftliche Vielfalt & Gendermedizin

„Gesellschaftliche Normen“ lautete das Überthema des dritten Blocks, der den Maturanten heuer zur Auswahl stand. In der ersten Aufgabe war das Erstellen einer Meinungsrede zum Thema „Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt“ gefordert, die als Rede im Jugendparlament konzipiert werden sollte. Als Textgrundlage diente hier ein Artikel aus dem Standard zum Zwang der Normalität. Der zweite Arbeitsauftrag dieses Themenblocks war die Zusammenfassung eines Artikels zum Thema Gendermedizin, in dem kritisiert wird, dass sich die Medizin zu sehr am männlichen Geschlecht orientiert.

