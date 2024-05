Letzte Generation will auf Hungerstreikende aufmerksam machen

Die Aktivisten versammelten sich am 2. Mai vor der deutschen Botschaft in Wien.

Am Donnerstag fand vor der deutschen Botschaft eine Mahnwache statt. Unterstützer der Letzten Generation entzündeten Kerzen und versammelten sich in Schwarz gekleidet in der Gauermanngasse. Mit dem Protest wollten sie auf den sich im Hungerstreik befindlichen Wolfgang Metzeler-Kick und zwei weitere Hungerstreikende aufmerksam machen. Bereits seit März fordern die Hungerstreikenden im Rahmen der Bewegung „Hungern bis ihr ehrlich seid“ vom Deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz Ehrlichkeit in Sachen Klimakatastrophe.

Seit 57 Tagen im Hungerstreik

Metzeler-Kick ist Umweltingenieur. Er befindet sich bereits am 57. Tag seines Hungerstreiks. Bereits nach drei bis vier Wochen könne Hungerstreik laut der Presseaussendung der Letzten Generation zu ernsthaften gesundheitlichen Folgen oder auch zum Tod führen. Der Umweltingenieur ist dennoch bereit, sein Leben zu riskieren: „Letztendlich hoffe ich auf die menschliche Vernunft“, erklärte er. Richard Cluse hat sich dem Hungerstreik am 25. März, Michael Winter am 16. April angeschlossen.