Tödlicher Tauchunfall am Attersee

Am Tauchplatz „Schwarze Brücke“ in Steinbach am Attersee ereignete sich das Unglück.

Am Nachmittag des 2. Mai 2024 führten gegen 16 Uhr drei Personen aus Polen einen Tauchgang bei der sogenannten „Schwarzen Brücke“ in Steinbach am Attersee durch. Zwei der drei Männer hatten einen Tauchgang in die Tiefe von 100 Metern geplant und der dritte Taucher wollte 50 Meter tief tauchen. Während des Tauchgangs dürfte bei dem 59-Jährigen ein Problem aufgetreten sein. Eine andere polnische Tauchergruppe holte den reglos im Wasser treibenden 59-Jährigen an Land und verständigten den Notruf. Reanimationsversuche durch die Rettungskräfte blieben aber erfolglos und der 59-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.